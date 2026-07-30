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Коваленко о Брылине в минском «Динамо»: «Вуйтек возглавил «Локомотив» после авторитетных тренеров – взяли два чемпионства. Сергей – один из лучших ролевых игроков НХЛ»

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал назначение Сергея Брылина на пост главного тренера минского «Динамо».

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