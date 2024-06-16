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Крымский мост остаётся целью номер один для ГУР: Планы в документах

Крымский мост остаётся целью номер один для ГУР: Планы в документах

Крымский мост, стал объектом частых атак со стороны Украины. Дроны, ракеты и катера-камикадзе тестируют его защитные системы, демонстрируя решимость Киева.

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