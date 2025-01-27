В ГАИ назвали 7 способов, как водителю не уснуть за рулем

Каждый четвёртый инцидент на загородных трассах является следствием усталости за рулём. Причины сонливости могут быть разнообразными: физическое переутомление, длительное напряжение на дороге, монотонность маршрута и однообразие окружающего ландшафта.
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