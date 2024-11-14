Google в рамках эксперимента удалит новости издателей ЕС из поисковых результа...

Google в рамках эксперимента удалит новости издателей ЕС из поисковых результатовGoogle запускает эксперимент по удалению новостей от издателей из стран Евросоюза из своей поисковой системы, Google News и Discover, чтобы выяснить, насколько сильно такие изменения повлияют на трафик новостных сайтов и как это скажется на пользователях.