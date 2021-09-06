Талибы взяли под контроль мавзолей отца лидера сопротивления Масуда

Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» заявили о захвате в Афганистане территории мавзолея афганского полевого командира Ахмада Шаха Масуда, прозванного Панджшерским Львом и погибшего в 1996 году в результате теракта.
Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» заявили о захвате в Афганистане территории мавзолея афганского полевого командира Ахмада Шаха Масуда, прозванного Панджшерским Львом и погибшего в 1996 году в результате теракта.
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