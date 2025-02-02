Путин не пойдет на перемирие с Украиной и намерен медленно двигаться вперед на Донбассе – Newsweek

Журнал Newsweek уверен, что российский президент Владимир Путин не собирается заканчивать военные действия на Украине в ближайшее время, планируя медленное продвижение вперед «Российское военное командование планирует операции, которые могут занять до девяти месяцев, что свидетельствует о том, что Владимир Путин не намерен в ближайшее время заканчивать военные действия на Украине.