Путин не пойдет на перемирие с Украиной и намерен медленно двигаться вперед на Донбассе – Newsweek

Журнал Newsweek уверен, что российский президент Владимир Путин не собирается заканчивать военные действия на Украине в ближайшее время, планируя медленное продвижение вперед «Российское военное командование планирует операции, которые могут занять до девяти месяцев, что свидетельствует о том, что Владимир Путин не намерен в ближайшее время заканчивать военные действия на Украине.
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