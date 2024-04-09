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Из Белгородской области вывезли 10000 детей. Готовят еще группы

Из Белгородской области вывезли 10000 детей. Готовят еще группы

Скорей всего вдали от дома дети пробудут до конца учебного года. Дальше пока планы никто не строит. «Около 10 тысяч наших детей уже находятся в других регионах … Потребность еще остается», - сообщил губернатор Белгородской области.

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