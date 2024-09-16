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Петербургский дневник

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Видео: на въезде в Выборг завершили снос старого моста в бухте Ховенлахти

Видео: на въезде в Выборг завершили снос старого моста в бухте Ховенлахти

И приступили к устройству нового На въезде в Выборг со стороны Приморска завершили снос старого моста в бухте Ховенлахти и приступили к устройству нового, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников Ленобласти.

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