Мать не повела сына к стоматологу, а подсадила на наркотики: 12 лет колонии

Она признана виновной в склонении несовершеннолетних к потреблению наркотиков. Как стало известно следствию, женщина под видом средства от зубной боли давала своему сыну-школьнику (мальчику всего 11 лет!) наркотическое вещество «соль».
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