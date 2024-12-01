Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

899 подписчиков

Военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения Южного военного округа приняли участие в молебне в Донецком монастыре в честь Турковицкой иконы Божией Матери на территории н.п. Пески ДНР, освобожденного от украинских националистов

Военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения Южного военного округа приняли участие в молебне в Донецком монастыре в честь Турковицкой иконы Божией Матери на территории н.п. Пески ДНР, освобожденного от украинских националистов

В ходе боевых действий военнослужащие украинской армии неоднократно наносили террористические удары по храму из ствольной артиллерии и другого тяжелого вооружения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх