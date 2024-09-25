Михаил Чаплыга: США готовы к переговорам с Россией: они так волнуются, что даже запланировали встречу

Три года посылали, а тут внезапно Соединённые Штаты готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и ждут отклика по этому вопросу со стороны Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии