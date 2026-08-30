Песков раскрыл, что Путин и Пашинян будут обсуждать на встрече в Бишкеке

РИА Новости/Михаил Метцель На грядущей встрече в Бишкеке президент России Владимир Путин обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном проведение референдума о будущем Еревана в составе Евросоюза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).