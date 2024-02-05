Россия вводит запрет на импорт бананов и гвоздик из Эквадора после решения страны передать Киеву советские вертолёты, РСЗО, ПЗРК и гранатометы ▪️Россельхознадзор проверил партии бананов 5-ти крупных эквадорских сельхозпредприятий и обнаружил там многоядную муху-горбатку, ввоз бананов запрещен с 5 февраля.
Жуй кокосы, ешь бананы
Комментарии
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Пульхерия Djem
Эти- то недоделки куда прут? Мы больше по яблокам,полякам просьба не беспокоиться.
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4 час.
Игорь Михайлович
значит бананы подорожают ))
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4 час.
Silver Kont
Пердизент еукадора продался как последний пидарас... Теперь пусть у старикашки бидена отсасывает...
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1 час.
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