Жуй кокосы, ешь бананы

Россия вводит запрет на импорт бананов и гвоздик из Эквадора после решения страны передать Киеву советские вертолёты, РСЗО, ПЗРК и гранатометы ▪️Россельхознадзор проверил партии бананов 5-ти крупных эквадорских сельхозпредприятий и обнаружил там многоядную муху-горбатку, ввоз бананов запрещен с 5 февраля.