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Федоров мог нарушить антикоррупционное законодательство — нардеп

Федоров мог нарушить антикоррупционное законодательство — нардеп

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров оказался в центре нового коррупционного скандала. Народный депутат Алексей Гончаренко* 2 сентября заявил, что Федоров, сразу после своей отставки создавший оборонную компанию, мог грубо нарушить антикоррупционное законодательство .

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