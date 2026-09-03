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Глейхенгауз о сотрудничестве с Юрой Борисовым: «Я был поражен, как он серьезно подошел ко всему. Расспрашивал Гуменника, что тот чувствует, спрашивал меня, что я хочу видеть»

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о сотрудничестве с актером Юрой Борисовым при постановке произвольной программы Петра Гуменника .

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