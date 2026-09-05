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Если некто выглядит как сатанист...

Текст дня. Орфография  и пунктуация автора сохранены.Мне уже не раз приходилось подтверждать историческими фактами, что советский атеизм был очень странной штукой.

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Александр

Что за говно высралось? Опять бредни про пентаграммы и зиккураты? Эта особь хотя бы знает,что такое зиккурат и для чего их строили древние? А это о пятиконечной звезде https://peterburg-blog.ru/five-pointed-star/?ysclid=mtof069lsv752203045

Удивительная история пятиконечной звёздочкиБлог экскурсовода Алексея Пашкова | Мои статьи и экскурсии