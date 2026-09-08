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Тульские новости

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На Павшинском мосту в Туле образовалась пробка

На Павшинском мосту в Туле образовалась пробка

Возможный затор образовался или из-за ремонта дороги, или из-за очереди на АЗС.В редакцию "Тульских новостей" поступило видео, на котором видна пробка на Павшинском мосту.

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