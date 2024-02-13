В Узловском районе на трассе столкнулись два легковых автомобиля

12 февраля в 16:10 на 130-м километре автодороги Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая в Узловском районе Тульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя легковыми автомобилями.
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