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В Узловском районе на трассе столкнулись два легковых автомобиля

В Узловском районе на трассе столкнулись два легковых автомобиля

12 февраля в 16:10 на 130-м километре автодороги Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая в Узловском районе Тульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя легковыми автомобилями.

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