'Dexter: Resurrection' Season 2 adds horror icon Barbara Crampton

Barbara Crampton announced on social media Wednesday that she has filmed a role for Season 2 of "Dexter: Resurrection," premiering Oct.
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