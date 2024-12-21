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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фонсека о замене Леау из-за травмы: «Ничего серьезного. Это было скорее мерой предосторожности»

Вингер «Милана» был заменен на 32-й минуте матча Серии А с «Вероной» (1:0). «Я разговаривал с Рафой, и проблема не кажется серьезной.

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