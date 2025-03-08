Лада Ларгус после 158 500 км: что вышло из строя

Лада Ларгус, 1,6 (102 л. с.), М5 Изготовитель – АВТОВАЗ Год выпуска – 2012 В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года Пробег на момент отчета – 158 500 км Не самым холодным зимним утром при пуске двигателя загорелся символ Check Engine.