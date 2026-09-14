Туристку с инсультом экстренно сняли с лайнера на Валааме

Во время туристического круиза по Карелии одной из пассажирок стало плохо. У женщины случился инсульт, из-за чего её экстренно сняли с лайнера на Валааме и отправили в медицинское учреждение.
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