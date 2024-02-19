После обличающих публикаций в Сети один из родственников отпрысков ущемился и начал написывать в школьный чат, Вот только некоторые из его сообщений: ▪️Мы, таджикский народ, живём законом! Мы живём в достоинстве, чести, гордости, уважении! Вы не имеете права что-то говорить за мою национальность.
"Запомните, таджики пишется с большой буквы, это гордый народ"
Комментарии
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Анатолий Воробьев
Пусть уезжают в свою таджикию! ...таджикистан, даже с большой буквой не буду писать!
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13 час.
Модест
В аул родной!
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11 час.
ЕБ
Елена Бреслова
позор Путину за такую внутреннюю политику, ему альтернативы на выборах нет от слова совсем - это правда!, но за что он так не любит свой народ и стелится перед инородцами?!
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6 час.
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