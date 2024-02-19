"Запомните, таджики пишется с большой буквы, это гордый народ"

После обличающих публикаций в Сети один из родственников отпрысков ущемился и начал написывать в школьный чат, Вот только некоторые из его сообщений: ▪️Мы, таджикский народ, живём законом! Мы живём в достоинстве, чести, гордости, уважении! Вы не имеете права что-то говорить за мою национальность.