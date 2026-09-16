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Царьград

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Суд арестовал 4,1 млрд рублей на счетах экс-супруги основателя "Русагро"

Суд арестовал 4,1 млрд рублей на счетах экс-супруги основателя "Русагро"

Московский суд заморозил более 4,1 миллиарда рублей на счетах Натальи Быковской, экс-супруги основателя "Русагро" Вадима Мошковича.

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