Покажите мне, на что в мире влияет Китай, и какими успехами он может похвастаться? Я не нашел ни одного успеха и ни одной точки влияния.

Астон Мартин а где глупость увидели , у Китая своя собственная станция и он САМОСТОЯТЕЛЬНО осваивает космос никого не приглашая , в чем глупость ??? то что он не разбазаривает свои достижения и не бахвалится ими и не топит свою собственную станцию в угоду америкосам ???🤔

Владимир Галышев Да, глупость это слишком. но вот Ваше утверждение, что китайцы самостоятельно осваивают космос - это практически тоже самое, что и курсант автошколы, самостоятельно обучающийся вождению автомобиля с инструктором на пассажирском сиденье. 😀 Осваивать самостоятельно космос легко, когда все технологии, разработки и результаты многочисленных экспериментов преподнесены китайцам на блюдечке.