Кто придумал, что Китай – один из мировых гегемонов? В мире не найдено ни одной точки, на которую Китай может оказывать хоть какое-то свое влияние, он даже не может влиять на свою же собственную территорию – Тайвань.
Покажите мне, на что в мире влияет Китай, и какими успехами он может похвастаться? Я не нашел ни одного успеха и ни одной точки влияния.
Комментарии
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Астон Мартин
а где глупость увидели , у Китая своя собственная станция и он САМОСТОЯТЕЛЬНО осваивает космос никого не приглашая , в чем глупость ??? то что он не разбазаривает свои достижения и не бахвалится ими и не топит свою собственную станцию в угоду америкосам ???🤔
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11 час.
Владимир Галышев
Да, глупость это слишком. но вот Ваше утверждение, что китайцы самостоятельно осваивают космос - это практически тоже самое, что и курсант автошколы, самостоятельно обучающийся вождению автомобиля с инструктором на пассажирском сиденье. 😀 Осваивать самостоятельно космос легко, когда все технологии, разработки и результаты многочисленных экспериментов преподнесены китайцам на блюдечке.
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1 час.
Астон Мартин
теперь вопросик на засыпку - зачем это было сделано и какова благодарность от китайцев в нашу сторону за переданные им документы космических технологий ??????????? и есть ли сотрудничество с ними в космической области , и почему идет сотрудничество именно с американцами а не с китайцами и еще вопрос - какую конкретно функцию выполняют наши космонавты на американской мкс ??????????????🤔 добавлю - какой флаг номер три стоит на Байконуре , совместно с нашим и казахстанским ???
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12 мин.
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