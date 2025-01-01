В Лас-Вегасе при взрыве Cybertruck у отеля Трампа погиб человек

Один человек погиб, еще семь пострадали в результате взрыва электрического пикапа Cybertruck у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе (штат Невада), принадлежащем избранному президенту США Дональду Трампу.
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