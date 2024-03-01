Захарова призвала спросить Бербок об обсуждении в ВС ФРГ атак на Крымский мост

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что нужно поинтересоваться у руководителя внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок об обсуждении в немецких вооруженных силах атак на Крымский мост.
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