БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Лицензия на утиль: что значит обещание Трампа разрешить Киеву производство ракет для «Пэтриотов»

Лицензия на утиль: что значит обещание Трампа разрешить Киеву производство ракет для «Пэтриотов»

Как работает военторг США и почему в ФРГ решили выпускать устаревшие американские боеприпасы Алексей Михайлов Фото: Kay Nietfeld / DPA / Global Look Press Дональд Трамп заявил, что передаст Киеву лицензии на выпуск американских систем вооружения и боеприпасов.

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