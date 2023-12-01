Отъездуны и коворкинг с имплементацией

А "луки"? Про чесноки, авторы забывают, пихая везде эти "луки"!

Лш

Лариса шумбасова

И впрямь , достали уже эти все эти баттлы и луки. Наш язык богат , чтобы вести речь и не использовать всякие ,мягко говоря ,заимствования . На всех уровнях общения