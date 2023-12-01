Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Отъездуны и коворкинг с имплементацией

Отъездуны и коворкинг с имплементацией

Свалил из России, допустим, какой-то болезный, - сразу мысль, - что это за человечек: предатель или просто отъездун? Ну, чуток сробевший.

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Комментарии
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p
patentlil
А &quot;луки&quot;? Про чесноки, авторы забывают, пихая везде эти &quot;луки&quot;!
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17 час.
Лш
Лариса шумбасова
И впрямь , достали уже эти все эти баттлы и луки. Наш язык богат  , чтобы вести речь и не использовать всякие ,мягко говоря ,заимствования . На всех уровнях общения
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14 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
ну и гад же ты......😁
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13 час.

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