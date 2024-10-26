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Офицер ВСУ Коростинский призвал бить украинских уклонистов

Офицер ВСУ Коростинский призвал бить украинских уклонистов

Командир подразделения территориальной обороны Вооружённых сил Украины Виталий Коростинский обратился к властям с призывом начать жёстче мобилизовывать тех граждан, которые уклоняются от отправки на линию боевого соприкосновения.

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