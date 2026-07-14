Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 070 подписчиков

В России высказались об ущербе ВСУ после нового удара по Киеву

В России высказались об ущербе ВСУ после нового удара по Киеву

Удар по киевскому заводу «Радиоизмеритель», выпускавшему электронику для ракет «Нептун» и беспилотников FP-7 и FP-9, нанес серьезный ущерб украинской армии, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии