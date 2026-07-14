В России высказались об ущербе ВСУ после нового удара по Киеву

Удар по киевскому заводу «Радиоизмеритель», выпускавшему электронику для ракет «Нептун» и беспилотников FP-7 и FP-9, нанес серьезный ущерб украинской армии, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
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