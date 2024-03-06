«Зеркало души»: чего ждать от пластической операции на веках

Блефаропластика входит в ТОП-3 самых популярных пластических операций в России. Какие проблемы она помогает решить? Сколько занимает восстановление, и когда бессмысленно надеяться на патчи и кремы для глаз? Рассказывает Ильмир Галиев – пластический хирург СМ-Клиника в Санкт-Петербурге.
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