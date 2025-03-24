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«Единая Россия» обозначила приоритетные задачи проекта «Историческая память»

«Единая Россия» обозначила приоритетные задачи проекта «Историческая память»

В Год 80-летия Победы и Год защитника Отечества по всей стране запланировано более 60 мероприятий, включая более 20 крупных проектов реставрации культурных объектов, сообщил председатель общественного совета партпроекта «Историческая память», председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на расширенном заседании партпроекта в Музее Победы.

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