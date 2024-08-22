По мнению Европы достаток, красота и комфорт - это плохо

Тогда добро пожаловать к нам в тайгу на недельку , только смотрите не подожгите , а лучше в тундру

Надежда

Проблема фиников в том, что их очень мало(один наш Питер!)) и они очень страдают от ощущения своей ущербности! Отсюда злобность и зависть к более сильному и богатому! И отсюда желание прислониться к сильному, из-за чьей спины моське можно потявкать на "слона")