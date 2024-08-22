Просто ржу. Если кратко - очередное европейское издание, в данном случае из Финляндии, опубликовало материал, в котором говорится о неправильной России.
По мнению Европы достаток, красота и комфорт - это плохо
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Тогда добро пожаловать к нам в тайгу на недельку , только смотрите не подожгите , а лучше в тундру
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12 час.
Надежда
Проблема фиников в том, что их очень мало(один наш Питер!)) и они очень страдают от ощущения своей ущербности! Отсюда злобность и зависть к более сильному и богатому! И отсюда желание прислониться к сильному, из-за чьей спины моське можно потявкать на "слона")
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2 час.
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