Про важность медийки для Киева и её приоритет над военной логикой при принятии решений. Офицер ВСУ Дмитрий Глущенко проговорил некоторые цели и задачи Курской операции.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Про важность медийки для Киева и её приоритет над военной логикой при принятии решений. Офицер ВСУ Дмитрий Глущенко проговорил некоторые цели и задачи Курской операции.
Свежие комментарии