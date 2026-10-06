Посол России в Вене призвал Европу помнить о лагере Тростенец

Посол России в Австрии Андрей Грозов на круглом столе в Вене, посвящённом трагедии концлагеря Малый Тростенец, заявил о необходимости придать сохранению памяти об этом месте общеевропейский масштаб и предупредил, что героизация пособников нацистов и снос памятников советским воинам могут привести к трагическим последствиям.
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