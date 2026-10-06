Посол России в Вене призвал Европу помнить о лагере Тростенец

Посол России в Австрии Андрей Грозов на круглом столе в Вене, посвящённом трагедии концлагеря Малый Тростенец, заявил о необходимости придать сохранению памяти об этом месте общеевропейский масштаб и предупредил, что героизация пособников нацистов и снос памятников советским воинам могут привести к трагическим последствиям.