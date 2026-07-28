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Zero Hedge

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Conference Board Survey Signals Ugly Job Market, Weakest 'Present Situation' In Over 5 Years

Conference Board Survey Signals Ugly Job Market, Weakest 'Present Situation' In Over 5 Years

Conference Board Survey Signals Ugly Job Market, Weakest 'Present Situation' In Over 5 Years The Conference Board's measure of Americans' Consumer Confidence fell more than expected in July, from an upwardly revised 92.

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