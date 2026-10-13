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Татар-информ

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В «Максе» появятся сторис в каналах и ветки обсуждений

В «Максе» появятся сторис в каналах и ветки обсуждений

Фото: © «Татар-информ» В национальном мессенджере «Макс» планируют добавить сторис в каналах и возможность закреплять несколько сообщений одновременно.

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