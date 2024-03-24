Австрийский футболист забил самый быстрый гол за всю истории матчей сборных

Кристоф Баумгартнер отличился на 6-й секунде в товарищеском матче против Словакии.фото: wikiрedia.org--> Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер забил быстрый гол в товарищеской встрече с командой Словакии.
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