Глава МИД Ирана назвал ситуацию в секторе Газа кризисом века

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с главой дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепом Боррелем заявил, что гуманитарная катастрофа в Газе и массовый голод палестинцев превратили ситуацию в анклаве в кризис века.