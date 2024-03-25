Глава МИД Ирана назвал ситуацию в секторе Газа кризисом века

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с главой дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепом Боррелем заявил, что гуманитарная катастрофа в Газе и массовый голод палестинцев превратили ситуацию в анклаве в кризис века.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии