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Глава МИД Ирана назвал ситуацию в секторе Газа кризисом века

Глава МИД Ирана назвал ситуацию в секторе Газа кризисом века

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с главой дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепом Боррелем заявил, что гуманитарная катастрофа в Газе и массовый голод палестинцев превратили ситуацию в анклаве в кризис века.

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