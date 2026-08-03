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Тайная доктрина

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«Матросам удачи» поставлена задача: Прорваться в Одессу сквозь рой «Гераней»

«Матросам удачи» поставлена задача: Прорваться в Одессу сквозь рой «Гераней»

«Матросам удачи» поставлена задача: Прорваться в Одессу сквозь рой «Гераней» Кто и зачем под нашим лютым огнем из Крыма сегодня пытается дойти до украинских портов на Черном море? Которые, как уверяет Киев, якобы пусты с 23 июля На фото: пуск ракеты с истребителя-бомбардировщика Су-34.

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Юрий Ильинов
На сбитой крылатой ракете &quot;Фламинго&quot; впервые обнаружили британский двигатель Украинские крылатые ракеты FT-5 &quot;Фламинго&quot; получают новую начинку. Помимо турбореактивных двигателей АИ-25ТЛ, в ход пошли агрегаты британского производства. Об этом пишет военный канал &quot;Воевода вещает&quot;. Информация подтверждена материальной частью: именно такой мотор был найден на одной из сбитых ракет. Пока его тип установить не удалось - двигатель относится к старым моделям, а заводская маркировка на корпусе сточена. По всей видимости, после того как наши ракетчики разбомбили склад с чешскими движками от L-39 &quot;Альбатрос&quot;, западные кураторы перешли к резервам. Британцы начали снабжать киевский режим тем, что у них давно лежит на хранении. Спектр возможных вариантов широк: Королевство сняло с вооружения немало типов летательных аппаратов. При вскрытии сбитой &quot;птицы&quot; также подтверждено, что внутри нее по-прежнему в основном гражданская западная электроника.
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