МИГРАНТЫ ПЕРЕШЛИ ЧЕРТУ: УЛЬТИМАТУМ ИМ СТАВЯТ ГЕРОИ СВО

Русские воины возмущены поведением мигрантов в России. И теперь они ставят окончательный ультиматум.
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