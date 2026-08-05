Ланкаширского хилера назвали самой долгоживущей породой собак. Об этом сообщает Daily Mirror. По данным благотворительной организации Dogs Trust, обычно чистокровные собаки живут 12,7 лет, а смешанные породы — 12.
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