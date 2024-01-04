В Челябинской области на М-5 4 января столкнулись 13 автомобилей

Движение затруднено: машины получили механические повреждения.В Каслинском районе Челябинской области на 121 км федеральной дороги М-5 "Подъезд к Екатеринбургу" в четверг, 4 января, поставлен антирекорд: здесь столкнулись 13 автомобилей — легковых и грузовых.
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