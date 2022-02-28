Huawei MatePad Paper — новая электронная книга с 10.4-дюймовым E-Ink экраном, автономностью в 4 недели и стилусом в комплекте.

На прошедшей выставке MWC 2022 китайская компания Huawei показала сразу несколько новых устройств. В их числе оказалась и электронная книга Huawei MatePad Paper, получившая огромный дисплей и сразу несколько других функциональных особенностей.
На прошедшей выставке MWC 2022 китайская компания Huawei показала сразу несколько новых устройств. В их числе оказалась и электронная книга Huawei MatePad Paper, получившая огромный дисплей и сразу несколько других функциональных особенностей.
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