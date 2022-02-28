Самая Модная

241 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Овчинников
    Обновления включаются в самое неподходящее время и продолжаются более часа. В это время пользоваться компьютером нево...Microsoft просит ...
  • Россиянин
    Господин Джеймс, получается ваша дебильность была заложена еще в утробе матери, и ей необходимо было сделать аборт. О...В США ученые приз...
  • Россиянин
    Шампиньоны полные магазины сегодня. Круглогодично. С этим проблем нет. Но вот где взять сулугуни, и тем более ГОЛУБОК...Шампиньоны по-гру...

Huawei MatePad Paper — новая электронная книга с 10.4-дюймовым E-Ink экраном, автономностью в 4 недели и стилусом в комплекте.

Huawei MatePad Paper — новая электронная книга с 10.4-дюймовым E-Ink экраном, автономностью в 4 недели и стилусом в комплекте.

На прошедшей выставке MWC 2022 китайская компания Huawei показала сразу несколько новых устройств. В их числе оказалась и электронная книга Huawei MatePad Paper, получившая огромный дисплей и сразу несколько других функциональных особенностей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх