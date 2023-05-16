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Челябинцев приглашают привиться от кори

Челябинцев приглашают привиться от кори

Чем опасно это заболевание, рассказали врачи. Все чаще в обществе стали всплывать названия давно забытых заболеваний: скарлатина, корь… Благодаря прививкам люди были защищены от этих опасных хворей, но сейчас из-за многочисленных отказов от вакцинации, вирусы вновь обрели свою силу.

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