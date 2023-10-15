Россиянам рассказали, какой «новогодний» продукт подорожает к празднику

К Новому году цены на красную икру вырастут на 15%. Кроме того, стоимость лососевых также увеличится, рассказал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии