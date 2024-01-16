"Тачка в хлам, полиция на месте": жуткие кадры ДТП на трассе в Приморье "ошарашили" людей

Жесткое ДТП произошло на трассе Уссурийск — Владивосток. Как сообщили аварийные комиссары в tg — канале autogarant_vl (18+), водитель на Toyota Surf выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Nissan Note.
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