Стурза – о кадровых перестановках в правительстве: «Они формальные»

Бывший премьер-министр Ион Стурза считает, что недавние перестановки в правительстве были произведены под давлением общественного мнения, поэтому они были формальными и не принесли никакой пользы исполнительной власти.
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