Арестовал сына Сталина: что случилось со следователем Львом Влодзимирским

Как справедливо заметил известный военный историк Андрей Сухомлинов, Лев Влодзимирский до сих пор остается одной из самых неисследованных личностей среди высокопоставленных советских чиновников сталинской поры.
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